Homem sofre trauma na cabeça após cair de escada no Boa Vista

Crédito: SCA

Um homem de 50 anos ficou ferido após sofrer uma queda de aproximadamente 2 metros na tarde desta sexta-feira, 15, pela rua Luiz Carlos de Arruda Mendes, no bairro Boa Vista.

Segundo informações, devido à passagem de caminhões de uma empresa próxima, a fiação da residência teria sido arrancada. Após chegar do trabalho, o morador subiu no telhado para verificar a situação. Durante a subida por uma escada de madeira, a estrutura acabou quebrando, fazendo com que ele caísse de costas ao solo, batendo fortemente a cabeça.

A equipe de suporte básico do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. Porém, devido ao intenso sangramento na região da cabeça, foi necessário solicitar apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU.

O Corpo de Bombeiros também compareceu pelo local e auxiliou no socorro da vítima, que apresentava um ferimento importante na região da nuca, caracterizando um TCE (traumatismo cranioencefálico).

A vítima foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa.

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