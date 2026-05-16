Denúncia de violência doméstica termina com apreensão de drogas no Cidade Aracy

Uma ocorrência inicialmente registrada como violência doméstica terminou com a apreensão de grande quantidade de drogas na noite de quarta-feira (14), no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

Segundo informações do boletim policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para averiguar uma denúncia de que um homem estaria escondendo uma arma de fogo dentro de uma caixa de sapatos, sobre um guarda-roupa, em uma residência na Rua José Galucci.

No local, os policiais fizeram contato com a moradora do imóvel, que informou não ter ocorrido nenhuma discussão na casa. Durante a conversa, ela relatou que o irmão estava morando no imóvel havia cerca de uma semana.

Com autorização da moradora, os policiais realizaram vistoria no quarto utilizado pelo investigado e localizaram, dentro de caixas de sapato, grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro, anotações relacionadas ao tráfico e uma máquina de cartão.

Ao todo, foram apreendidos 725 pedras de crack, totalizando 283 gramas; 420 eppendorfs de cocaína, somando 393 gramas; 25 tubos de “ice”, com 78 gramas; R$ 1.565 em dinheiro; três folhas com anotações e uma máquina de cartão.

Ainda conforme o registro, a moradora afirmou desconhecer a existência dos materiais ilícitos no imóvel. Ela chegou a entrar em contato com o irmão, que teria informado que iria até a residência para assumir a responsabilidade pelos entorpecentes, porém ele não compareceu até o término da ocorrência.

A mulher foi conduzida ao plantão policial, onde prestou depoimento e posteriormente foi liberada. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto e será investigado pela Polícia Civil.