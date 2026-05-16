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sábado, 16 de maio de 2026
Força Tática

Homem procurado por tráfico é preso com drogas e mais de R$ 3 mil no Cidade Aracy

Polícia apreendeu maconha, skunk, cocaína e materiais utilizados para embalo dos entorpecentes

16 Mai 2026 - 09h40Por Da redação
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Homem procurado por tráfico é preso com drogas e mais de R$ 3 mil no Cidade Aracy -

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso na noite de terça-feira (13), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento após denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes em um imóvel localizado na Rua Florisberto Aparecido da Silva. Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito teria arremessado uma sacola contendo drogas.

Durante vistoria no imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais utilizados para o embalo das drogas.

Na pesquisa criminal, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por tráfico de drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade de plantão ratificou a prisão e determinou seu recolhimento à cadeia pública.

Ao todo, foram apreendidos R$ 3.350 em dinheiro, um tijolo de maconha pesando cerca de 330 gramas, uma porção bruta de skunk com aproximadamente 190 gramas e cinco porções brutas de cocaína, totalizando cerca de 495 gramas.

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