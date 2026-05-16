Operador de máquinas é preso após tentar furtar barras de bronze em empresa no Jockey Club

Um operador de máquinas, de 30 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser flagrado furtando ocas de bronze no Jockey Club, em São Carlos.
Segundo informações a empresa que fica na Rua Rio Jacaré, já monitorava o homem devido a suspeitas de furtos recorrentes de materiais utilizados na fabricação da indústria. Ao deixar o local de trabalho carregando uma bolsa aparentemente pesada, ele foi abordado por seguranças, que decidiram realizar uma averiguação.
Durante a revista foram encontradas duas peças de bronze escondidas dentro da bolsa do funcionário, totalizando aproximadamente 7 quilos do material. A PM e equipes da RPM (Rádio Patrulhamento Com Motocicletas) foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência.
O funcionário foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência com representantes da empresa. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.