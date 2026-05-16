(16) 99963-6036
sábado, 16 de maio de 2026
Se Deu Mal

Operador de máquinas é preso após tentar furtar barras de bronze em empresa no Jockey Club

Funcionário já era monitorado após suspeitas de furtos internos no local

16 Mai 2026 - 01h57Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operador de máquinas é preso após tentar furtar barras de bronze em empresa no Jockey Club - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um operador de máquinas, de 30 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser flagrado furtando ocas de bronze no Jockey Club, em São Carlos.

Segundo informações a empresa que fica na Rua Rio Jacaré, já monitorava o homem devido a suspeitas de furtos recorrentes de materiais utilizados na fabricação da indústria. Ao deixar o local de trabalho carregando uma bolsa aparentemente pesada, ele foi abordado por seguranças, que decidiram realizar uma averiguação.

Durante a revista foram encontradas duas peças de bronze escondidas dentro da bolsa do funcionário, totalizando aproximadamente 7 quilos do material. A PM e equipes da RPM (Rádio Patrulhamento Com Motocicletas) foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência. 

O funcionário foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência com representantes da empresa. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

Leia Também

Motociclista fica ferida após queda no bairro Jacobucci
Segurança19h40 - 15 Mai 2026

Motociclista fica ferida após queda no bairro Jacobucci

Pichador "O Mussgo" assina vandalismo e desafia autoridades
São Carlos 18h53 - 15 Mai 2026

Pichador "O Mussgo" assina vandalismo e desafia autoridades

Homem sofre trauma na cabeça após cair de escada no Boa Vista
Segurança14h53 - 15 Mai 2026

Homem sofre trauma na cabeça após cair de escada no Boa Vista

Homem é preso pela Força Tática com 25 quilos de fios de cobre
Ibaté 09h47 - 15 Mai 2026

Homem é preso pela Força Tática com 25 quilos de fios de cobre

Confusão envolvendo fogos e cães termina em lesão corporal em condomínio de São Carlos
Segurança09h28 - 15 Mai 2026

Confusão envolvendo fogos e cães termina em lesão corporal em condomínio de São Carlos

Últimas Notícias