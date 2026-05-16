Dupla é flagrada furtando fios na Vila Marina; um suspeito foi preso

Dois homens foram flagrados pela Polícia Militar furtando fios na madrugada deste sábado (16), na Avenida Salgado Filho, na região da Vila Marina, em São Carlos.

Segundo informações da PM, a equipe do comando força patrulha realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou os suspeitos próximos ao número 173, manuseando fios. Durante a abordagem, ambos confessaram que praticavam o furto.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam cerca de 100 metros de fios.

A ocorrência contou com apoio do Comando Força e os envolvidos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão determinou a prisão de um dos envolvidos, de 30 anos, que foi recolhido ao Centro de Triagem. O outro suspeito, de 17 anos, foi liberado para sua responsável legal.

De acordo com a polícia, o homem preso possui antecedentes criminais por roubo e furto.

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