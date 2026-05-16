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sábado, 16 de maio de 2026
Segurança

Dupla é flagrada furtando fios na Vila Marina; um suspeito foi preso

16 Mai 2026 - 11h04Por Da redação
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Dupla é flagrada furtando fios na Vila Marina; um suspeito foi preso -

Dois homens foram flagrados pela Polícia Militar furtando fios na madrugada deste sábado (16), na Avenida Salgado Filho, na região da Vila Marina, em São Carlos.

Segundo informações da PM, a equipe do comando força patrulha realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou os suspeitos próximos ao número 173, manuseando fios. Durante a abordagem, ambos confessaram que praticavam o furto.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam cerca de 100 metros de fios.

A ocorrência contou com apoio do Comando Força e os envolvidos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão determinou a prisão de um dos envolvidos, de 30 anos, que foi recolhido ao Centro de Triagem. O outro suspeito, de 17 anos, foi liberado para sua responsável legal.

De acordo com a polícia, o homem preso possui antecedentes criminais por roubo e furto.

 

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