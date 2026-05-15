Passagem inferior de viaduto será interditada para obras de ampliação em Rio Claro

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará neste sábado (16), a partir das 12h, a interdição total da passagem inferior do viaduto localizado no km 176 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. O bloqueio ocorrerá nos dois sentidos da via para continuidade das obras de implantação da terceira faixa da rodovia.

De acordo com a concessionária, os trabalhos devem ser concluídos até às 12h de segunda-feira (18), com possibilidade de liberação antecipada no início da noite de domingo. Em caso de chuva, os serviços poderão ser remarcados para uma nova data.

A passagem inferior liga bairros como Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel à Avenida Castelo Branco. Durante a interdição, serão executados serviços de demolição da laje e das barreiras do viaduto.

A concessionária informou ainda que um novo fechamento total está previsto para os dias 23 e 24 de maio, quando será realizado o lançamento das vigas que darão sustentação à nova pista da rodovia.

Como rota alternativa, os motoristas deverão utilizar a passagem inferior do viaduto localizado no km 174, conhecido popularmente como trevo da Viviani.

A Eixo SP orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização implantada no trecho e a programarem os deslocamentos com antecedência durante o período das intervenções.

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