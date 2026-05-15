Governo de SP amplia repasses da Tabela SUS Paulista e beneficia hospitais de Ibaté e Dourado

Hospital de Dourado - Crédito: reprodução Facebook

O Governo do Estado de São Paulo ampliou a Tabela SUS Paulista para hospitais municipais, em uma nova etapa do programa que busca reforçar o financiamento da saúde pública. Na região de Araraquara, os municípios de Ibaté e Dourado estão entre os contemplados e poderão receber recursos extras para ampliar atendimentos e fortalecer a estrutura hospitalar.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Caravana 3D realizada nesta semana no ABC Paulista. A previsão do Estado é destinar cerca de R$ 760 milhões anuais para 100 hospitais municipais de 77 cidades paulistas.

Na região de Araraquara, quatro unidades de saúde passam a integrar o programa, com possibilidade de receber até R$ 7,3 milhões por ano, de acordo com a produção de atendimentos realizados.

Entre os hospitais beneficiados estão o Hospital Municipal de Ibaté e o Hospital e Maternidade Público de Dourado. Também foram incluídas a Maternidade Gota de Leite e a Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnóstico do Melhado, ambas em Araraquara.

A Tabela SUS Paulista complementa os valores pagos pela tabela federal do SUS e pode remunerar procedimentos em até cinco vezes mais. Segundo o governo estadual, a iniciativa busca reduzir a defasagem histórica nos repasses, melhorar a sustentabilidade financeira dos hospitais e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública.

Com a inclusão dos hospitais municipais, o programa amplia o alcance dentro da saúde pública paulista. A expectativa é aumentar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, repetindo os resultados obtidos desde 2024 em Santas Casas e hospitais filantrópicos já contemplados.

De acordo com o Governo de São Paulo, desde a criação da Tabela SUS Paulista já foram destinados mais de R$ 9,7 bilhões para entidades filantrópicas e Santas Casas. No mesmo período, a rede estadual registrou a abertura e reativação de 8 mil leitos e mais de 3,5 milhões de cirurgias eletivas realizadas em todo o estado, considerado um recorde histórico.

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