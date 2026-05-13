Defesa Civil participa de simulado de emergência na Barragem CGH Lobo

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A Defesa Civil Municipal da Prefeitura de Itirapina participa, nesta quarta-feira, 13 de maio, de um simulado do Plano de Ação de Emergência (PAE) da Barragem CGH Lobo, realizado no CRHEA/USP. A atividade reúne equipes da Defesa Civil de Itirapina, São Carlos e Brotas em uma ação promovida pela empresa Aratu, responsável pela gestão da barragem, em parceria com a USP.

O simulado tem caráter preventivo e técnico, voltado ao aprimoramento dos protocolos de atuação e resposta em situações hipotéticas de emergência envolvendo barragens, fortalecendo a integração entre os órgãos participantes e os procedimentos de segurança.

A iniciativa busca ampliar a preparação das equipes, reforçando as ações de prevenção, planejamento e proteção da população em situações de risco.

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