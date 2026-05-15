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sexta, 15 de maio de 2026
São Carlos Mais Bonita

Prefeitura remove bloqueios em rua no Jardim Pacaembu

Também foi realizada a demolição de construções irregulares em área pública na região do Cidade Aracy.

15 Mai 2026 - 15h08Por Da redação
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Prefeitura remove bloqueios em rua no Jardim Pacaembu - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou, na manhã desta sexta-feira (15), uma operação para retirada de tapumes de madeira que bloqueavam o tráfego de veículos na rua Manoel Matos Carlos Pinto, no Jardim Pacaembu, além da demolição de construções irregulares de alvenaria erguidas em área pública na Avenida Vicente Laurito, na região do Cidade Aracy.

A ação foi coordenada pelo programa São Carlos Mais Bonita e ocorreu após denúncias e reclamações de moradores sobre os transtornos causados pelas obstruções e ocupações indevidas.

Para a execução dos trabalhos, a Prefeitura utilizou uma retroescavadeira e um caminhão basculante, responsáveis pela desmontagem e remoção das estruturas. Segundo a administração municipal, um caminhão carregado de entulho, madeira, lixo e tijolos foi retirado dos locais.

Participaram da operação equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

De acordo com o secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, a iniciativa faz parte da política de prevenção primária adotada pelo município. Segundo ele, o objetivo é eliminar pontos de invasão e bloqueios em áreas públicas. O secretário afirmou ainda que, no Jardim Pacaembu, havia registros frequentes de reclamações, enquanto na Avenida Vicente Laurito foram identificadas construções irregulares em um espaço anteriormente utilizado como campo de futebol de areia.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, destacou que a operação foi importante para restabelecer a ordem e garantir melhores condições de segurança, saúde e qualidade de vida aos moradores da região.

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