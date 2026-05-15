Servidores se mobilizam contra entrega do SAAE à iniciativa privada

Servidores do SAAE estão unidos em defesa da autarquia - Crédito: divulgação

O futuro do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos) está em debate, e os servidores públicos municipais não estão dispostos a deixar que o destino da autarquia seja decidido sem luta. Nos últimos dias, uma série de mobilizações colocou a categoria em estado de alerta e a população também precisa saber o que está em jogo.

O encontro com o prefeito dia 13 de maio

Na última quarta-feira, dia 13 de maio, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM) e a comissão de servidores do SAAE estiveram reunidos com o prefeito Netto Donato para tratar do programa UniversalizaSP, do governo estadual. O programa prevê a transferência dos serviços de água e esgoto para a iniciativa privada, por meio de privatização, concessão ou Parceria Público-Privada (PPP).

Na ocasião, a comissão foi incisiva: pediu ao prefeito que retire São Carlos do programa e mantenha o SAAE sob controle e gestão direta da prefeitura. Além disso, exigiu a garantia dos empregos de todos os servidores concursados, que poderiam ser severamente afetados por um eventual processo de privatização.

Reunião do SINDSPAM e comissão de servidores do SAAE com o prefeito Netto Doanto

Reunião dos servidores dia 15 de maio

Na manhã de sexta-feira, 15 de maio, o sindicato e os servidores do SAAE realizaram uma reunião que lotou o pátio do SAAE. O encontro serviu para esclarecer dúvidas e, principalmente, alertar sobre os riscos concretos da entrega do serviço à iniciativa privada.

Os servidores tiveram a oportunidade de entender, na prática, o que significa uma concessão ou PPP: o que muda na carreira do servidor concursado, o que acontece com os direitos trabalhistas e principalmente o que acontece com a qualidade da água que chega à população quando o lucro se torna o principal objetivo.

Mais do que um esclarecimento técnico, a reunião foi um ato de união. Servidores de todos os setores do SAAE se reuniram em torno de três bandeiras fundamentais:

Manutenção dos empregos — a carreira do servidor concursado não pode ser sacrificada

Qualidade da água — serviço público é sinônimo de controle e compromisso com a saúde da população

Riscos para São Carlos — entregar o SAAE à iniciativa privada pode significar aumento de tarifas, precarização do serviço e perda do controle público sobre um recurso essencial

Participe das audiências públicas

A luta agora se estende para o Legislativo e o Executivo Municipal. Duas audiências públicas foram convocadas para debater o tema com a sociedade:

Dia 18 de maio (segunda), às 17h — Câmara Municipal de São Carlos

Dia 25 de maio (segunda), às 11h — Paço Municipal

A presença dos servidores e da população é fundamental. Não se trata apenas de uma decisão administrativa: é uma decisão que impacta a vida de cada cidadão são-carlense. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito e não pode virar mercadoria nas mãos de empresas privadas.

O Sindicato segue vigilante

O SINDSPAM reafirma seu compromisso: continuará ativo, mobilizado e vigilante em defesa do SAAE, dos servidores concursados e da população de São Carlos. "Não vamos aceitar que o serviço público de água e esgoto seja tratado como mercadoria. Estamos unidos servidores, sindicato e sociedade para garantir que o SAAE continue sendo público, de qualidade e a serviço do povo", finaliza Lucinei Custódio, vice-presidente do SINDSPAM.

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