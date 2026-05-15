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sexta, 15 de maio de 2026
Inovação e desenvolvimento

FEM/CUT faz visita ao Tech Center Volkswagen e reúne especialistas em São Carlos

A iniciativa foi resultado de Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e a Volkswagen

15 Mai 2026 - 07h25Por Da redação
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Lideranças acadêmicas, empresariais e sindicais durante evento na fábrica de motores da VW: planta produtiva completa 30 anos no dia 12 de outubro - Crédito: divulgaçãoLideranças acadêmicas, empresariais e sindicais durante evento na fábrica de motores da VW: planta produtiva completa 30 anos no dia 12 de outubro - Crédito: divulgação

A Federação dos Metalúrgicos da CUT-SP, em parceria com o Núcleo Híbrido Etanol Araraquara e o Projeto CEMPEQC (Centro de Monitoramento e Pesquisa da Qualidade de Combustíveis, Biocombustíveis, Petróleo e Derivados da UNESP Araraquara), realizou nesta quinta-feira, 14 de maio, em São Carlos, uma visita aos projetos vinculados ao Tech Center da Volkswagen, reunindo especialistas, representantes de universidades, entidades sindicais, setor produtivo e instituições públicas.

Também participaram do evento o vice-prefeito e ex-metalúrgico, ex-funcionário da fábrica de motores da Volks, Roselei Françoso (MDB), e a vereadora Raquel Auxiliadora, além do diretor de Relações Institucionais da Tecumseh do Brasil, o executivo Homero Bussnello.

A iniciativa foi resultado de Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e a Volkswagen, que prevê estrutura técnica voltada ao desenvolvimento de pesquisas com tomógrafo de baterias, fortalecendo a capacidade de inovação e pesquisa aplicada no setor automotivo.

Estiveram presentes no evento representantes da Agência UNESP de Inovação, da UNESP – Instituto de Química/CEMPEQC, da ABIMAQ, ABINEE, SINDIPEÇAS, USP e UFSCar, além de dirigentes e representantes dos Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC, Cajamar e Região, Taubaté e Região, e São Carlos e Ibaté, reforçando o caráter estratégico e multissetorial da iniciativa voltada à inovação tecnológica, ao fortalecimento da indústria nacional, à mobilidade sustentável e às novas perspectivas do mundo do trabalho.

“A atividade priorizou o debate sobre inovação, sustentabilidade e o futuro da indústria automotiva brasileira”, afirma o presidente da FEM/CUT-SP, o metalúrgico Erick Silva.

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