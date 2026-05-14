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UNICEP e Prefeitura promovem XV Simpósio de Enfermagem com debates sobre saúde e direitos da categoria

14 Mai 2026 - 21h08Por Jéssica C.R.
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UNICEP e Prefeitura promovem XV Simpósio de Enfermagem com debates sobre saúde e direitos da categoria -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a UNICEP, realizou na tarde desta quinta-feira (14/05) o XV Simpósio de Enfermagem. O evento aconteceu no campus da instituição e teve como tema “Tecnologia, Desafios e Valorização dos Profissionais de Enfermagem”.

A programação integra as atividades da Semana da Enfermagem, celebrada entre os dias 12 e 17 de maio, e reuniu professores, estudantes dos cursos de Enfermagem e Técnico em Enfermagem, além de servidores municipais da saúde.

O simpósio teve início na última terça-feira (12/05), com uma palestra sobre inteligência artificial aplicada à área da saúde. Já nesta quinta-feira, os debates abordaram o tema “Cuidar de quem cuida: violência e os direitos garantidos por lei aos profissionais da enfermagem”.

A coordenadora do curso de Enfermagem da UNICEP, professora Gabriela, destacou a importância da parceria entre a instituição e a Prefeitura para a realização do evento.

“A participação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foi muito importante, porque foram abordados temas extremamente atuais e relevantes. Foi uma parceria construída em conjunto entre a UNICEP e a Prefeitura para a realização deste simpósio”, afirmou.

A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria Municipal de Saúde, Lindiamara Soares, ressaltou que o encontro teve como principal objetivo valorizar os profissionais da enfermagem e fortalecer a qualidade do atendimento prestado à população.

“A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou este evento junto com a UNICEP buscando a valorização dos profissionais da enfermagem. Isso é muito importante, porque esses profissionais precisam ter espaços garantidos para debate, acolhimento e promoção da qualidade do atendimento. Hoje contamos com a presença de alunos da UNICEP e também de servidores públicos municipais da Atenção Primária à Saúde”, destacou.

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