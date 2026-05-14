Evento na USP prepara estudantes para processos seletivos de grandes empresas da área de

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Preparar os estudantes para os processos seletivos das grandes empresas de tecnologia. Esse é o principal objetivo do GEMA Code & Career, um evento que acontecerá nos dias 30 e 31 de maio, sábado e domingo, das 8 às 18 horas, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Promovido pelo Grupo de Estudos da Maratona de Programação (GEMA), coordenado pelo professor João do Espírito Santo Batista Neto, do ICMC, o evento é voltado a universitários interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre como funcionam os processos seletivos dessas empresas, com foco especial nas entrevistas técnicas, na elaboração de currículos, na resolução de problemas e no desenvolvimento de habilidades de comunicação.

“Ao longo do evento, teremos palestras com pessoas experientes que já atuaram em empresas como Uber, Amazon, Ifood, Meta e Brex, além de profissionais que também participaram diretamente de processos de recrutamento e seleção”, explica um dos coordenadores do evento, o aluno João Gabriel Pieroli, que faz Ciências de Computação no ICMC. “Esses convidados irão compartilhar, de forma prática, o que realmente faz diferença em um processo seletivo: como montar um currículo forte, como se preparar para entrevistas técnicas, quais erros evitar, como treinar de maneira eficiente e como os processos seletivos das grandes empresas têm evoluído nos últimos anos”, acrescenta Pieroli.

Segundo ele, a proposta da iniciativa é ir além de oferecer dicas genéricas: “O evento busca mostrar, com base na experiência real de quem já esteve dos dois lados do processo, como candidatos podem se preparar melhor, demonstrar seu raciocínio com clareza e aumentar suas chances de se destacar em seleções altamente competitivas”.

Haverá palestras com empresas que apresentarão o dia a dia nas companhias, seus processos seletivos, o perfil de talentos que buscam e as oportunidades disponíveis. Além disso, uma roda de conversa permitirá que os participantes tirem dúvidas diretamente com engenheiros de software e profissionais de recrutamento, criando um espaço próximo, aberto e valioso para troca de experiências.

O evento contará, ainda, com três aulas práticas focadas especificamente em entrevistas técnicas, conduzidas por profissionais experientes na resolução de problemas. “Nessas aulas, os participantes aprenderão a estruturar uma solução, explicar sua linha de pensamento, apresentar a lógica de forma clara, lidar com momentos em que não sabem resolver um problema de imediato, analisar a complexidade, fazer testes de mesa e comunicar decisões durante a entrevista. Os conteúdos serão trabalhados a partir de problemas reais e de temas frequentes em entrevistas com as big techs”, revela Pieroli.

No encerramento do GEMA Code & Career acontecerá um desafio (contest autoral), com questões inspiradas em ideias e padrões recorrentes em entrevistas técnicas de grandes empresas. “A proposta é permitir que os participantes coloquem em prática tudo o que foi aprendido ao longo da programação”, complementa o aluno do ICMC. Ao final, será disponibilizado um editorial completo, com soluções discutidas e detalhadas de todos os problemas, garantindo que todos possam revisar, aprender com os desafios e continuar evoluindo mesmo após o evento.

Para participar da iniciativa, gratuita e aberta a todos os estudantes interessados, basta se inscrever neste formulário: https://icmc.usp.br/e/9hegm. Há 90 vagas disponíveis. As inscrições permanecerão abertas até o dia 27 de maio ou enquanto houver vagas. A programação completa do evento será divulgada em breve no Instagram do GEMA.

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