Alunas da FESC participam de oficina artesanal voltada ao universo infantil

As alunas do curso de Enxoval para Bebês da Fundação Educacional São Carlos (FESC 2) participaram, nesta quarta-feira (13), de mais um encontro marcado por aprendizado, criatividade e troca de experiências. Durante as atividades, foram confeccionadas peças artesanais voltadas ao universo infantil, fortalecendo técnicas de costura, acabamento e produção manual.

Além do desenvolvimento das habilidades práticas, o curso também promove convivência e integração entre as participantes, criando um ambiente de apoio múuo e incentivo à prática coletiva.

A formação é ministrada e idealizada pela educadora Fabiana Turati, por meio da Universidade Aberta do Trabalhador. A iniciativa busca contribuir para a qualificação profissional, estimular a criatividade e ampliar oportunidades para quem deseja ingressar em novas áreas de atuação.

O presidente da FESC, Eduardo Cotrim, destacou a importância do projeto para a valorização do trabalho artesanal e fortalecimento da autoestima das participantes.

“Ao desenvolver enxovais completos para bebês, as alunas não apenas aprimoram suas habilidades, mas também encontram possibilidades de renda extra e de inserção no mercado de trabalho. A troca de experiências entre mulheres de diferentes idades e trajetórias enriquece ainda mais o processo, transformando cada encontro em um exercício de cidadania e inclusão”, afirmou Cotrim.

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