UFSCar pesquisa percepção da população sobre uso do fogo controlado no Cerrado paulista

Crédito: Magnific

Uma pesquisa na área de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando a percepção pública sobre o uso do fogo controlado, também conhecido como queima prescrita. O estudo, intitulado “Fogo controlado no Cerrado paulista: aspectos legislativos, percepção social e contribuições para políticas públicas”, convida moradores da região de São Carlos, proprietários rurais, líderes comunitários, gestores de áreas protegidas e bombeiros a participarem da pesquisa.

O trabalho é conduzido por Milena Cristina Correia de Moura, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) da UFSCar, sob orientação da professora Raquel Boschi, do Departamento de Gestão de Áreas Verdes, Biodiversidade e Agroambientes da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), e coorientação de Lucas Sanglade, também vinculado ao mesmo departamento.

Segundo Moura, o objetivo é analisar o uso do fogo controlado ou queima prescrita, considerando o histórico legislativo e a percepção da população sobre o tema.

“A pesquisa realiza uma análise crítica sobre os incêndios no estado de São Paulo nos últimos anos, com o propósito de embasar políticas públicas para aprimorar a regulamentação e promover práticas sustentáveis de uso do fogo”, explica a pesquisadora.

Ela destaca ainda que a proposta busca contribuir para uma compreensão mais aprofundada do papel do fogo controlado no manejo da vegetação do Cerrado e na prevenção de incêndios de grandes proporções no estado de São Paulo.

Nesta primeira etapa, os participantes devem responder a um formulário online, com duração estimada de 10 minutos. O questionário busca compreender o nível de conhecimento dos respondentes e suas opiniões sobre o tema.

Sobre a importância da participação voluntária, Moura afirma que ela é necessária “devido à necessidade de disseminação do conhecimento sobre o uso do fogo controlado ou queima prescrita nas áreas de Cerrado, promovendo maior compreensão sobre o tema pela comunidade, auxiliando também como embasamento para elaboração e validação da legislação vigente e disposições correlatas”.

A pesquisadora acrescenta que as respostas poderão contribuir para reduzir a lacuna de conhecimento sobre o uso do fogo controlado, auxiliando na prevenção de incêndios no Brasil, principalmente em períodos de seca e estiagem.

“Além disso, a pesquisa pode ajudar na restauração de áreas de Cerrado, sendo de extrema importância para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas no estado de São Paulo e no restante do país”, completa.

O prazo para participação na pesquisa segue até o dia 31 de maio. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a pesquisadora pelo WhatsApp (15) 99708-7462 ou pelo e-mail milenamoura@ufscar.br.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar sob o CAAE 92904925.6.0000.5504.

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