Prêmio Gutierrez 2026 abre inscrições para teses de doutorado em matemática até 01 de junho

Estão abertas as inscrições para a edição 2026 do Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon, iniciativa que reconhece a melhor tese de doutorado em Matemática defendida em 2025 em programas de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), o prêmio busca destacar trabalhos de excelência com base em critérios de originalidade, relevância científica e qualidade acadêmica.

Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 1º de junho, pelo horário de Brasília. A candidatura pode ser submetida pelo próprio autor da tese ou pelo orientador, por meio do formulário disponível no site do ICMC. O edital completo também pode ser acessado online.

Neste ano, o prêmio concederá R$ 3.200 ao autor da tese vencedora. A comissão de seleção será formada por pesquisadores de reconhecido destaque em suas áreas de atuação na Matemática, indicados conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC e pela SBM.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 16 de setembro, às 14h, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, localizado no bloco 6 do ICMC, em São Carlos.

Na edição anterior, o prêmio foi concedido ao pesquisador colombiano Fabrício Valencia Quintero, pela tese Teoria de Morse em grupoides de Lie, desenvolvida no Instituto de Matemática e Estatística da USP (IME-USP), sob orientação do professor Cristián Ortiz Gonzalez. O trabalho se destacou pela originalidade e pela contribuição ao avanço científico em uma área ainda recente no país: o estudo de espaços geométricos com singularidades a partir de ferramentas clássicas da topologia diferencial.

Sobre o prêmio

Criado em 2009, o Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon homenageia o matemático peruano Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon, que construiu uma trajetória marcante em instituições brasileiras de ensino e pesquisa.

Gutierrez chegou ao Brasil em 1969 para estudar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), onde concluiu o mestrado e o doutorado em Matemática. Permaneceu na instituição até 1999, alcançando o cargo de professor titular.

Posteriormente, ingressou no ICMC, onde teve papel fundamental na consolidação do grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos. Ao longo da carreira, publicou mais de 70 artigos científicos e orientou dezenas de trabalhos acadêmicos, contribuindo significativamente para a formação de pesquisadores e para o desenvolvimento da Matemática no Brasil.

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