(16) 99963-6036
quarta, 13 de maio de 2026
Cidade

Secretaria Itinerante leva emissão do Cartão Mais Acesso à UBS da Vila São José nesta sexta-feira

13 Mai 2026 - 16h30Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Secretaria Itinerante leva emissão do Cartão Mais Acesso à UBS da Vila São José nesta sexta-feira -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima sexta-feira (15), das 8h às 13h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São José, mais uma edição da Secretaria Itinerante. O projeto tem como objetivo levar os serviços e atendimentos da pasta diretamente aos bairros da cidade.

Durante a ação, será realizada a emissão do Cartão Mais Acesso, documento que garante os direitos das pessoas com deficiência no município. O cartão será emitido na hora.

A população também poderá receber orientações da assistente social sobre benefícios e direitos, como passe livre, BPC-LOAS, isenção de IPVA, entre outros serviços destinados às pessoas com deficiência.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, destacou a importância da iniciativa. “O nosso objetivo é fazer com que cada vez mais as pessoas conheçam os serviços da secretaria, garantindo seus direitos e contribuindo para a construção de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência”, afirmou.

A Secretaria Itinerante será realizada ao longo de todo o ano em diferentes UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) do município. No dia 29 de maio, o atendimento acontecerá na USF Itamaraty.

Documentos necessários

Para solicitar o Cartão Mais Acesso, o munícipe deverá apresentar:

  • RG e CPF da pessoa com deficiência;
  • RG e CPF do responsável legal, quando aplicável;
  • termo de guarda, tutela ou curatela, quando necessário;
  • comprovante de endereço emitido há no máximo 90 dias, preferencialmente IPTU, SAAE ou CPFL;
  • foto 3x4 recente, podendo ser impressa, realizada no local ou enviada digitalmente.

O laudo médico deverá conter:

  • identificação do munícipe;
  • data de emissão de até 120 dias anteriores à solicitação do cartão ou informação expressa de “deficiência permanente”;
  • enquadramento como Pessoa com Deficiência;
  • CID-10, CID-11 ou ambos;
  • assinatura do profissional responsável;
  • carimbo ou identificação profissional contendo nome legível, especialidade médica, CRM e RQE;
  • informação expressa sobre necessidade de acompanhante (“sim” ou “não”);
  • utilização do modelo disponibilizado pela Secretaria, quando aplicável.

Leia Também

Prefeitura entrega novas motocicletas para reforçar fiscalização em São Carlos
Cidade15h42 - 13 Mai 2026

Prefeitura entrega novas motocicletas para reforçar fiscalização em São Carlos

HU-UFSCar abre 19 vagas para programas de iniciação científica e tecnológica
Cidade15h31 - 13 Mai 2026

HU-UFSCar abre 19 vagas para programas de iniciação científica e tecnológica

São Carlos libertou 3.726 escravos em 1888
13 de Maio 15h01 - 13 Mai 2026

São Carlos libertou 3.726 escravos em 1888

Bruno Zanchetta ganha apoio de vereador de Descalvado
Duplicação da SP-21514h55 - 13 Mai 2026

Bruno Zanchetta ganha apoio de vereador de Descalvado

Paulistano, Hikare, Cidade Jardim e Vila Brasília recebem o "Porta a Porta" da TUSCA Social neste domingo
Cidade14h41 - 13 Mai 2026

Paulistano, Hikare, Cidade Jardim e Vila Brasília recebem o "Porta a Porta" da TUSCA Social neste domingo

Últimas Notícias