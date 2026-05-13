HU-UFSCar abre 19 vagas para programas de iniciação científica e tecnológica

Foram lançados os editais dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIC/PIT) da Rede HU Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nesta segunda-feira (11/05/26). No Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), serão ofertadas 11 vagas para o PIC e 8 vagas para o PIT, sendo 50% destinadas para ações afirmativas.

De acordo com José Santana, diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação da HU Brasil “O objetivo é que o PIC e o PIT contribuam para consolidar os nossos 45 hospitais como grandes promotores de pesquisa e inovação para o Sistema Único de Saúde (SUS). Queremos que a ciência e a criatividade sejam parte do dia a dia dos nossos estudantes e da Rede HU Brasil”.

São elegíveis para as vagas reservadas às ações afirmativas: candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário-mínimo (RF), Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), Pessoas com Deficiência (PCD), Pessoas Indígenas (PI), Pessoas Quilombolas (PQ) que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As bolsas têm vigência de 12 meses, com o valor de R$ 700,00.

Inscrições vão até 28 de junho, com resultado preliminar da análise de projetos em 5 de agosto, final no dia 13 e resultado definitivo dos programas no dia 21 do mesmo mês. O início das atividades está previsto para 1º de setembro.



O que há de novidade neste ciclo?

Aumento do número de vagas:

De acordo com o coordenador de Pesquisa e Inovação, Felipe Roitberg, “O novo ciclo reforça o compromisso da HU Brasil ao ampliar o número de bolsas em Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, de 758 para 849 bolsas em relação ao ano anterior, um investimento da ordem de 7,5 milhões de reais. O PIC e PIT, representam, portanto, uma oportunidade a mais ao PIBC e PBIT para que os graduandos das Universidades Federais vinculadas à Ebserh possam desenvolver seus projetos em pesquisa e inovação, mentorados por docentes e pesquisadores das Universidades e dos HUFs da HU Brasil”.



Sistema de inscrição unificado

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico do sistema RedCap.



Anais do PIC e PIT

Os alunos que participarem do PIC e PIT HU Brasil terão a oportunidade de publicarem seus projetos nos Anais do Programa de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica da HU Brasil.

Para maiores informações, consulte o site do PIC e do PIT e a gerência de ensino e pesquisa do seu HUF HU Brasil.

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