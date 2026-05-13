Prefeitura entrega novas motocicletas para reforçar fiscalização em São Carlos

O prefeito Netto Donato realizou, na manhã desta terça-feira (13), a entrega de duas novas motocicletas destinadas ao Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura. A cerimônia ocorreu no prédio do Siga e contou com a presença do secretário Leonardo Lázaro, do diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, e do vereador Elton Carvalho, responsável pela destinação de uma emenda parlamentar de R$ 20 mil para a aquisição dos veículos.

Também contribuíram para a compra os vereadores Sérgio Rocha e Malabim, que destinaram R$ 10 mil cada em emendas parlamentares. A Prefeitura completou o investimento com R$ 10 mil de recursos próprios.

Além das motocicletas, foram adquiridos 27 capacetes para reforçar a segurança dos fiscais durante o trabalho de campo. Com a entrega, a frota do setor passa a contar com 24 motocicletas utilizadas na fiscalização de diferentes serviços em toda a cidade.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância do Departamento de Fiscalização, especialmente dentro do projeto São Carlos Mais Bonita, voltado à intensificação das ações de limpeza e manutenção urbana.“Os fiscais têm um papel determinante nesse processo. São eles que apontam irregularidades e garantem que a cidade se mantenha organizada e limpa. Essas novas motocicletas vão ampliar nossa capacidade de atuação e dar mais agilidade às equipes”, afirmou Netto Donato.

O vereador Elton Carvalho ressaltou o histórico de apoio ao setor e reforçou a relevância do investimento.“Há oito anos venho contribuindo com este departamento porque reconheço sua importância para o bom funcionamento da cidade. Investir em fiscalização é investir em qualidade de vida para a população”, declarou.

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