Prefeitura vai reativar semáforos em cruzamentos no Jardim Brasil

Crédito: Jean Guilherme

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, deverá reativar em breve o semáforo no cruzamento da Rua Totó e Major Antônio de Martos com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região do supermercado Savegnago.

Os equipamento já foram instalados nos locais, mas ainda não entraramem funcionamento. A expectativa é de que a ativação aconteça nos próximos dias.

A instalação do semáforo era uma reivindicação antiga de motoristas que utilizam diariamente o cruzamento, considerado um ponto de grande fluxo de veículos

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