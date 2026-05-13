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quarta, 13 de maio de 2026
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Motociclistas recebem orientações sobre segurança e benefícios do programa Mão na Roda

13 Mai 2026 - 20h50Por Jéssica C.R.
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Motociclistas recebem orientações sobre segurança e benefícios do programa Mão na Roda -

Motociclistas profissionais de São Carlos participaram, nesta quarta-feira (13), de uma série de atividades educativas promovidas pela Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em parceria com o Departamento de Educação para o Trânsito, o CEREST — Centro de Referência em Saúde do Trabalhador — e o Detran-SP.

As abordagens aconteceram em pontos estratégicos da cidade, como Praça XV, Avenida São Carlos, Pit Stop, Kartódromo e Shopping São Carlos. Durante as atividades, os profissionais receberam orientações sobre prevenção de acidentes, uso correto dos equipamentos de proteção e direitos trabalhistas em casos de afastamento por acidente.

O destaque da ação foi a apresentação do programa Mão na Roda, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que garante curso, exame e CNH digital gratuitos para motofretistas. A proposta também prevê um período de 24 meses de adaptação antes da aplicação de multas, fortalecendo as políticas públicas voltadas à segurança viária.

A supervisora do CEREST, Maria Ferreira da Silva, destacou que os acidentes de trânsito relacionados ao trabalho impactam diretamente a saúde dos trabalhadores. Segundo ela, os números em São Carlos são preocupantes: foram registrados 423 acidentes de trajeto com motocicletas em 2025 e outros 134 até abril de 2026.

Para o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a campanha reforça a importância da responsabilidade coletiva no trânsito.

“Precisamos enxergar o outro no trânsito e garantir que os motociclistas tenham condições seguras de exercer sua atividade”, afirmou.

O diretor do Departamento de Educação para o Trânsito, Felipe Almeida, ressaltou a importância da aproximação entre o poder público e os profissionais que atuam diariamente nas ruas da cidade.

“Nosso trabalho é aproximar a Prefeitura dos profissionais que vivem o trânsito todos os dias. Essa troca de experiências fortalece a cultura de segurança e mostra que estamos juntos na construção de uma cidade mais consciente”, concluiu.

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