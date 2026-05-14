Oba Hortifruti inaugura loja de 1.400 m2 em São Carlos; veja fotos

Crédito: Anderson/SC Drones

O Oba Hortifruti inaugurou nesta quarta-feira (14) sua primeira unidade em São Carlos. A nova loja está localizada na Avenida Bruno Ruggiero Filho, na região do Parque Santa Felícia, e chega ao município com o conceito Farm, modelo inspirado no ambiente das fazendas e voltado à experiência de compra dos consumidores.

Com 1.400 metros quadrados de área de vendas, a unidade reúne setores como hortifrúti, açougue, peixaria, padaria, adega, frios, mercearia, linha oriental e produtos voltados à praticidade no dia a dia. O espaço também oferece itens da marca própria Oba Bem Querer.

A operação inicia as atividades com a geração de 145 empregos diretos. A estrutura conta ainda com estacionamento de 78 vagas e serviços de delivery por aplicativo e plataforma própria.

Segundo o vice-presidente comercial da rede, Francisco Holmes, a chegada a São Carlos representa um momento importante para a expansão da empresa no interior paulista.

"Pra gente é uma honra poder chegar aqui à cidade de São Carlos. É uma nova cidade pra gente, é sempre um aprendizado, mas pra gente é sempre importante trazer o que a gente sabe fazer de melhor", afirmou Holmes.

O executivo destacou ainda o compromisso da rede com a qualidade e a variedade dos produtos oferecidos aos clientes.

"A gente importa de mais de 30 países, compra tudo direto do produtor rural, não importa onde ele esteja. A importância é trazer o produto saudável, fresquinho, chegando todo santo dia na loja, sete dias por semana", disse.

Holmes também ressaltou que a proposta da empresa é manter o mesmo padrão de qualidade em todos os setores da loja.

"A ideia é ter sempre o mesmo padrão de qualidade, não importa onde, na rotisseria, nas frutas e também nos vinhos, que a gente traz direto de quem produz", completou.

Eleito cinco vezes o melhor hortifruti de São Paulo em pesquisa Datafolha, o Oba possui mais de 75 lojas distribuídas pelos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

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