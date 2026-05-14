São Carlos lidera região no Mais Médicos com 64 profissionais

A cidade de São Carlos consolidou sua posição de destaque no Programa Mais Médicos durante um encontro de acolhimento realizado nesta quinta-feira (14/05), no Anfiteatro Bento Prado Júnior da Universidade Federal de São Carlos. A cerimônia reuniu médicos recém-chegados, gestores municipais e autoridades da saúde da região, reforçando a integração entre ensino e serviço e a valorização da Atenção Primária à Saúde.

Participaram do evento o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso, o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Lindiamara Soares, Karina Lara, representante do Ministério da Saúde, Mary Cristina Ramos Pinto, representante do Departamento Regional de Saúde de Araraquara (DRS III), a vice-reitora da UFSCar, Maria de Jesus Dutra dos Reis, o diretor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), Renan Ramos Urizzi, além de gestores municipais da região.

O objetivo do encontro foi aproximar os profissionais das necessidades do território, dos indicadores de saúde e da organização da rede de atenção, favorecendo estratégias mais resolutivas e alinhadas aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a cerimônia, o prefeito Netto Donato destacou a importância do programa para o município e a região.

“É muito importante São Carlos receber esse tipo de evento. A primeira capacitação é o acolhimento desses médicos que trabalham no dia a dia com a população, não só de São Carlos, mas da região toda. Em especial na nossa cidade, são 64 médicos desse programa, a maior quantidade da região. Isso demonstra o cuidado e o respeito que nós temos com a população, para levar cada vez mais dignidade ao atendimento médico”, afirmou.

O prefeito também ressaltou o papel humanizado desempenhado pelos profissionais na atenção básica.

“É aquele contato diário, receptivo com a população. Muitas vezes o que o paciente precisa é de um diálogo, de uma explicação, de uma atenção, e é isso que esses médicos fazem muito bem todos os dias”.

O médico Gustavo Lesme explicou que escolheu atuar no programa pela oportunidade de oferecer atendimento humanizado à população que mais necessita.

“O Mais Médicos foca na saúde dentro do SUS e atende especialmente a população que mais precisa. Muitas pessoas não têm plano de saúde, e esse atendimento humanizado faz toda a diferença. São Carlos é uma cidade de tecnologia, mas também de conhecimento. Aqui temos universidades, mestrado, pós-doutorado, e isso atrai porque podemos crescer profissionalmente enquanto ajudamos quem mais precisa”, declarou.

Ele também destacou o suporte oferecido pela Prefeitura e pela UFSCar na capacitação contínua dos profissionais.

“A UFSCar e a Prefeitura oferecem aulas de matriciamento em saúde mental. Uma vez por mês, ou até mais, temos encontros com especialistas, psiquiatras, que nos ensinam e nos ajudam. Isso fortalece nosso conhecimento e melhora o atendimento à população”.

Já o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, lembrou que São Carlos possui atualmente o maior número de profissionais do Mais Médicos na região da DRS Araraquara.

“São Carlos tem 64 profissionais do Mais Médicos na nossa estrutura, o maior número da DRS Araraquara. Isso só é possível graças ao apoio da Câmara Municipal e do Executivo, que aprovaram uma lei garantindo subsídio de R$ 4.500 para moradia e alimentação. Esse benefício faz toda a diferença na contratação, além do aporte do Governo Federal”.

Segundo Pilha, a atuação desses profissionais impacta diretamente na qualidade do atendimento oferecido nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).

“O médico do Mais Médicos é o primeiro atendimento nas UBSs e USFs. Um bom primeiro atendimento melhora muito a vida das pessoas e evita complicações nas especialidades. Eles ajudam a cuidar da diabetes, da pressão alta, e isso reduz casos graves como infartos e AVCs. Quem ganha é a população de São Carlos e da região”.

O secretário também ressaltou que a estrutura acadêmica do município tem sido um diferencial para atrair profissionais ao programa.

“Aqui o médico pode evoluir na carreira, fazer residência na Santa Casa ou na UFSCar. É uma cidade que capacita e prepara para o SUS, e isso faz toda a diferença na vida profissional”, concluiu.

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