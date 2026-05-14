Campanha do Agasalho 2026 arrecada doações em drive tour e anuncia nova ação no dia 28

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou nesta quinta-feira (14/05), na sede da Fundação Pró-Memória, o primeiro drive tour da Campanha do Agasalho 2026. A ação aconteceu das 9h às 17h e arrecadou agasalhos, cobertores, edredons, calçados fechados e roupas de frio destinadas a bebês, jovens, adultos e idosos.

Durante todo o dia, a população pôde realizar as doações de forma rápida e prática, sem precisar sair do veículo. A equipe do Fundo Social recebia os itens diretamente no ponto de recuo em frente à Fundação Pró-Memória.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou a importância da mobilização neste período de queda das temperaturas. Segundo ela, todas as peças são bem-vindas, desde que estejam limpas e em boas condições de uso, mas a maior necessidade atualmente é de cobertores, mantas e edredons.

“O frio já começou e a previsão indica a chegada de novas frentes frias. Pedimos a sensibilidade da população para doar roupas e cobertas que estejam sem uso e guardadas. Essas peças podem fazer a diferença para muitas famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Herica Donato também anunciou uma nova edição do drive tour, programada para o próximo dia 28 de maio, na Praça do Mercado Municipal, no centro da cidade, das 9h às 17h.

As peças arrecadadas passam por triagem realizada pela equipe do Fundo Social e são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, instituições de acolhimento e comunidades afetadas pelas baixas temperaturas.

Além das ações de drive tour, as doações também podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, no Paço Municipal, nas unidades do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e do SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa).

Interessados em se tornar ponto de coleta podem entrar em contato pelo telefone (16) 3362-1014 ou procurar a sede do Fundo Social, localizada na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Em casos de grandes volumes de doações, o Fundo Social também realiza o transporte das peças.

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