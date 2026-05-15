USP promove evento que prepara estudantes para vagas em grandes empresas de tecnologia

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O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, receberá nos dias 30 e 31 de maio o GEMA Code & Career, evento voltado à preparação de estudantes para processos seletivos de grandes empresas da área de tecnologia. A programação acontece das 8h às 18h no campus da USP São Carlos e é gratuita.

Promovido pelo Grupo de Estudos da Maratona de Programação (GEMA), coordenado pelo professor João do Espírito Santo Batista Neto, do ICMC, o encontro tem como foco auxiliar universitários interessados em compreender melhor como funcionam as entrevistas técnicas, a elaboração de currículos, a resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades de comunicação exigidas pelas chamadas “big techs”.

De acordo com um dos coordenadores do evento, o estudante João Gabriel Pieroli, aluno de Ciência da Computação no ICMC, a proposta é aproximar os participantes da realidade enfrentada em processos seletivos de empresas como Uber, Amazon, iFood, Meta e Brex.

“Ao longo do evento, teremos palestras com pessoas experientes que já atuaram nessas empresas, além de profissionais que participaram diretamente de processos de recrutamento e seleção”, destacou Pieroli. Segundo ele, os convidados irão compartilhar experiências práticas sobre montagem de currículos, preparação para entrevistas técnicas, erros mais comuns, estratégias de treinamento e mudanças recentes nos processos seletivos do setor.

O evento também contará com palestras de empresas de tecnologia, que apresentarão o cotidiano de trabalho, os perfis profissionais buscados e oportunidades disponíveis no mercado. Além disso, haverá uma roda de conversa para que os estudantes possam tirar dúvidas diretamente com engenheiros de software e recrutadores.

Outro destaque da programação são três aulas práticas voltadas especificamente para entrevistas técnicas. As atividades serão conduzidas por profissionais experientes na resolução de problemas e abordarão temas frequentes em entrevistas de grandes empresas de tecnologia.

“Nessas aulas, os participantes aprenderão a estruturar uma solução, explicar a linha de raciocínio, apresentar a lógica de forma clara, lidar com situações em que não sabem resolver um problema imediatamente, além de analisar complexidade e comunicar decisões durante a entrevista”, explicou Pieroli.

O encerramento do GEMA Code & Career terá um desafio prático, com questões inspiradas em entrevistas técnicas reais. Após a atividade, os participantes terão acesso a um editorial completo com as soluções detalhadas dos problemas propostos.

O evento é gratuito e aberto a todos os estudantes interessados. São oferecidas 90 vagas, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de maio, ou enquanto houver disponibilidade, por meio do formulário disponível em ICMC USP.

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