Blitz educativa do Maio Amarelo reúne forças de segurança e conscientiza motoristas no Centro

Crédito: SCA

Blitz educativa do Maio Amarelo reúne forças de segurança e conscientiza motoristas na região central de São Carlos

Na manhã desta sexta-feira, 15, uma grande blitz educativa em alusão ao Maio Amarelo 2026 foi realizada pela Avenida São Carlos, ao lado do Mercado Municipal, na região central da cidade. A ação reuniu diversos órgãos de trânsito, segurança e empresas parceiras com o objetivo de conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância da segurança no trânsito.



Participaram da iniciativa equipes do SEST SENAT, agentes de trânsito de São Carlos, Guarda Municipal, Ecovias Noroeste Paulista, Detran, Rumo e a empresa Esport Motor Honda.



Durante a ação, diversos veículos e motocicletas foram abordados para receber orientações educativas e materiais informativos. O Detran distribuiu panfletos acompanhados de "cheirinhos" para veículos, trazendo mensagens de conscientização no trânsito, alertando sobre temas importantes como respeito às faixas de pedestres, obediência aos semáforos, excesso de velocidade e direção defensiva.



Os materiais reforçavam mensagens como: "A velocidade não perdoa", além da importância de manter distância segura dos veículos, principalmente em dias de chuva, respeitar os pedestres e lembrar que ciclistas e pedestres também fazem parte do trânsito, tendo preferência por serem os mais vulneráveis.

Para os motociclistas, a campanha destacou a importância do uso correto de equipamentos de proteção, como capacete, jaquetas, botas e luvas, além da necessidade de redobrar os cuidados durante o período noturno e em condições adversas.



A Esport Motor Honda realizou a entrega de antenas corta-pipa, equipamento essencial para ajudar a proteger motociclistas contra linhas com cerol.

Já a Ecovias Noroeste Paulista promoveu experiências interativas com simuladores e óculos 3D que reproduziam situações de embriaguez e sonolência ao volante, conscientizando a população sobre os riscos causados pela imprudência no trânsito.



A concessionária Rumo também participou da ação orientando motoristas e pedestres sobre a importância da segurança nas travessias ferroviárias, destacando o respeito à sinalização e os cuidados próximos à linha férrea.



Além das orientações gerais, as equipes também passaram dicas de frenagem, distância segura entre veículos e atitudes preventivas que podem evitar acidentes.



A blitz educativa integrou as ações do Maio Amarelo 2026, campanha nacional que busca reduzir acidentes e preservar vidas por meio da conscientização e da responsabilidade no trânsito.

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