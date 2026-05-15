ICMC abre inscrições para visita monitorada que ajuda estudantes na escolha da carreira

Participar da visita pode contribuir para a escolha de carreira dos jovens (Crédito da imagem: ICMC) -

Robótica, inteligência artificial, estatística e matemática estão entre os temas que farão parte da visita monitorada promovida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP no próximo dia 21 de maio, quinta-feira, em São Carlos.

A atividade é voltada para estudantes do ensino médio de todos os anos, alunos de cursinhos pré-vestibulares, educadores e acompanhantes interessados em conhecer mais sobre os cursos de graduação do instituto e descobrir como essas áreas estão presentes em diferentes profissões e pesquisas desenvolvidas pela unidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas previamente por meio do formulário online disponibilizado pela organização. Ao todo, serão oferecidas 80 vagas para a visita, que acontecerá das 14h às 17h.

A recepção dos participantes será realizada no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC. A programação inclui visita guiada por espaços acadêmicos e áreas de convivência, apresentação de atividades desenvolvidas por estudantes e grupos de extensão, além de informações sobre os cursos oferecidos pela unidade.

Entre os cursos apresentados estão Matemática (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Exatas (Licenciatura), Matemática Aplicada e Computação Científica, Estatística e Ciência de Dados, Ciência de Dados, Ciências de Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Computação.

A iniciativa integra o programa USP e as Profissões, promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU), com o objetivo de aproximar estudantes da educação básica do ambiente universitário e auxiliar jovens no processo de escolha profissional.

Além das visitas guiadas às unidades da universidade, o programa também realiza, em setembro, a tradicional Feira USP e as Profissões, que voltará a ocorrer presencialmente no campus Butantã, em São Paulo, reunindo atividades interativas e projetos de diferentes unidades da USP.

As inscrições para a visita podem ser feitas pelo formulário: Formulário de inscrição. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site USP e as Profissões.

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