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Centro de Produção do Cedrinho será entregue na segunda-feira e vai reforçar abastecimento da Cidade Aracy

15 Mai 2026 - 17h15Por Da redação
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Centro de Produção do Cedrinho será entregue na segunda-feira e vai reforçar abastecimento da Cidade Aracy -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a Prefeitura Municipal, inaugura na próxima segunda-feira, 18 de maio, às 9h, o Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Cedrinho. A nova estrutura está localizada na Avenida Faber, esquina com a Rua José Censoni, no Distrito Industrial Miguel Abdelnur, e promete fortalecer o abastecimento de água, especialmente na região da Grande Cidade Aracy.

O empreendimento representa um importante avanço para o sistema de saneamento do município e deverá beneficiar direta e indiretamente cerca de 60 mil pessoas, garantindo mais segurança hídrica, estabilidade e eficiência operacional no fornecimento de água tratada.

O novo centro conta com um poço tubular profundo de 320 metros, com capacidade de vazão de 200 metros cúbicos por hora, além de um reservatório metálico cilíndrico com capacidade para armazenar 2,65 milhões de litros de água.

A estrutura também possui casa de bombas, casa de química e cabine de energia elétrica, fundamentais para o pleno funcionamento do sistema. A obra inclui ainda uma adutora de 2.217 metros de extensão e 250 milímetros de diâmetro, responsável pela interligação entre o reservatório do Cedrinho e a região do CDHU.

De acordo com o SAAE, além de ampliar a capacidade de abastecimento da Grande Cidade Aracy, o novo sistema permitirá aliviar a demanda sobre o sistema da Vila Alpes, oferecendo maior flexibilidade operacional entre os centros de reservação e distribuição e mais estabilidade no fornecimento de água.

O investimento total foi de R$ 10,3 milhões, financiados pelo Banco do Brasil. A obra foi supervisionada por engenheiros e técnicos do SAAE e executada pelo consórcio “Eficiência São Carlos/Cedrinho”, formado pelas empresas RHS Controls e Uniper.

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou a importância estratégica da obra para o município.

“Estamos entregando uma obra estruturante, planejada para fortalecer o abastecimento da Grande Cidade Aracy e ampliar a capacidade operacional do sistema. Esse investimento demonstra o compromisso do SAAE e da Prefeitura com a modernização da infraestrutura de saneamento, garantindo mais segurança, estabilidade e qualidade no fornecimento de água para a população”, afirmou.

Já o prefeito Netto Donato classificou o novo poço como um marco para o saneamento da cidade.

“O poço do Cedrinho é um avanço enorme para o abastecimento de água em São Carlos. Tenho orgulho imenso, como prefeito, de poder anunciar essa entrega que vai acabar com um problema antigo e crônico que esperava solução há anos: a falta d’água na nossa querida e grande Cidade Aracy. A população precisava disso, os moradores mereciam isso”, declarou.

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