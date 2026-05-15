Representantes de São Carlos participam de reunião da Região Turística da Serra do Itaqueri em Torrinha

Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos participaram, na última quarta-feira (13), da reunião ordinária da governança da Região Turística da Serra do Itaqueri, realizada em Torrinha. O encontro reuniu prefeitos, secretários, diretores de turismo, empresários e representantes de entidades do setor de 15 municípios integrantes da região turística.

A reunião aconteceu no restaurante Bela Vista da Serra e foi presidida por Camila Assoni, presidente da Região Turística da Serra do Itaqueri e secretária de Turismo de Analândia. O prefeito de Torrinha, Ari Rodolfo Buzato, também participou do encontro, acompanhado de gestores públicos e representantes do trade turístico regional.

São Carlos foi representada pelo secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, além dos diretores de departamento Fabiana Nascimento, responsável pela área de Qualificação do Turismo, e Manoel Virgínio, diretor de Promoção Turística.

Entre os principais temas debatidos estiveram o prazo do SISMAPA Serra e dos municípios, os recursos do DADETUR/SGRI para 2026, capacitações promovidas pela Secretaria de Turismo do Estado, Distrito Turístico, Programa de Regionalização do Turismo, Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, além de informes da Associação Serra do Itaqueri.

Durante o encontro, também foram discutidas atualizações relacionadas ao Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e às novas diretrizes do Ministério do Turismo para o Mapa do Turismo Brasileiro e a categorização dos municípios. O novo normativo redefine o papel do programa dentro do Sistema Nacional do Turismo, atualiza critérios técnicos e detalha atribuições dos interlocutores municipais, regionais e estaduais.

De acordo com o secretário adjunto de Turismo de São Carlos, Hicaro Alonso, a integração regional fortalece o desenvolvimento do setor turístico e contribui para ampliar oportunidades econômicas.

Segundo ele, São Carlos tem colaborado com a Região Turística da Serra do Itaqueri no eixo de qualificação profissional dos serviços turísticos e da produção associada, atendendo às exigências do Ministério do Turismo para homologação da região no Mapa Nacional do Turismo.

“Os debates de políticas públicas regionais impulsionam o desenvolvimento integrado ao conectar municípios com vocações complementares, além de atrair eventos, gerar negócios e ampliar a infraestrutura turística das cidades que compõem a Região Turística da Serra do Itaqueri”, destacou Hicaro Alonso.

Atualmente, além de São Carlos, integram a Região Turística da Serra do Itaqueri os municípios de Águas de São Pedro, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Dourado, Ipeúna, Itirapina, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Maria da Serra, São Pedro e Torrinha.

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