Estádio Municipal de Ibaté recebe a Ferroviária para amistoso de futebol veterano neste sábado

Estádio Ibaté -

O Estádio Municipal de Ibaté vai receber neste sábado, dia 16 de maio, um amistoso de futebol veterano entre a equipe Master 45 de Ibaté e a tradicional equipe da Ferroviária de Araraquara.

A partida está marcada para às 15h30 e promete reunir atletas experientes, apaixonados pelo futebol e torcedores da região em uma tarde de esporte, amizade e integração entre os municípios.

O confronto tem como principal objetivo fortalecer os laços esportivos entre Ibaté e Araraquara, além de valorizar a história e a tradição do futebol veterano, modalidade que mantém viva a paixão pelo esporte e incentiva a prática esportiva em todas as idades.

A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo destaca a importância de apoiar iniciativas como essa, que incentivam o lazer e a integração social por meio do esporte.

O público está convidado a prestigiar o jogo neste sábado.

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