Operação conjunta apreende drogas e dinheiro no Jardim Cruzado em Ibaté

Uma operação conjunta realizada pelas forças de segurança de Ibaté resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro na noite desta sexta-feira (16), no bairro Jardim Cruzado.

A ação integrou equipes da Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, e da Guarda Civil Municipal, durante a chamada “Operação Saturação”, que teve como objetivo combater o tráfico de drogas, furtos, roubos e ocorrências de perturbação do sossego público, comuns nos finais de semana.

Segundo o boletim da ocorrência, durante patrulhamento pela Rua Benedito Barreto, um suspeito fugiu ao perceber a presença das equipes e não foi localizado. Antes da fuga, porém, ele teria arremessado um objeto em um terreno.

Ao realizarem buscas no local, os agentes encontraram uma quantidade de substâncias semelhantes à cocaína, maconha, crack e “ice”, além de dinheiro em espécie.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

Leia Também