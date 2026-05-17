Van atropela capivara na rodovia Washington Luís

Crédito: Artesp

Uma van de transporte coletivo atropelou uma capivara na madrugada deste domingo (17), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes. O acidente aconteceu no km 170 da pista sul.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o motorista relatou que seguia pela rodovia quando o animal atravessou repentinamente a pista, não sendo possível evitar o atropelamento. Após a colisão, o veículo foi parado no acostamento.

Apesar do impacto, as 16 pessoas que estavam na van não sofreram ferimentos.

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