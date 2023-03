Retroescavadeira usada para matar funcionário do SAAE é localizada no Azulville

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Guarda Municipal localizou agora há pouco a retroescavadeira usada para atropelar e matar o funcionário do SAAE, Iebel Garcia Silva, 41, no Jardim São Paulo. (veja a notícia do atropelamento).

O veículo estava abandonado ao lado de um córrego, na Avenida Madre Marie Blanche, Azulville.

Segundo testemunhas, o motorista deixou o trator no local e fugiu correndo em direção ao Jardim Castelo Branco.

O SCA apurou que Iebel vinha se desentendendo com o acusado e hoje, ao chegar de moto para o trabalho acabou sendo atropelado e morto pela retroescavadeira.

Até o momento o suspeito pelo crime não foi localizado. Qualquer informação sobre ele deve ser repassada para os telefones 190 ou 153.

