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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Homem Ã© preso apÃ³s furtar quase R$ 5 mil em roupas em shopping

29 Mar 2026 - 10h20Por Da redaÃ§Ã£o
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Homem Ã© preso apÃ³s furtar quase R$ 5 mil em roupas em shopping - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (28) após furtar diversas peças de roupa em uma loja localizada no Shopping Iguatemi São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência no interior do centro de compras, onde um suspeito havia sido detido pela equipe de segurança após praticar o crime em um estabelecimento comercial.

No local, os policiais encontraram o indivíduo já contido, em posse de sacolas contendo diversas peças de vestuário com etiquetas e dispositivos de segurança ainda intactos, o que indicava a subtração recente dos produtos.

Ao todo, foram recuperados casacos, pijamas, vestidos, jaquetas e calças, com valor estimado superior a R$ 4,7 mil.

Ainda segundo o registro policial, o crime teria sido cometido com a participação de uma mulher, que permaneceu dentro da loja em atitude suspeita, auxiliando na ação. Após o furto, ela teria ameaçado funcionárias e fugido antes da chegada da polícia.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto qualificado pelo concurso de pessoas, conforme o artigo 155 do Código Penal.

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