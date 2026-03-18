Lula vem a SÃ£o Carlos para entrega de 212 leitos do HU-UFSCar, anuncia Newton Lima

Lula e Newton Lima - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o/Instagram

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,estará em São Carlos na próxima quarta-feira (25) para a entrega oficial de 212 leitos do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar).

O anúncio foi feito pelo ex-prefeito e ex-reitor da universidade, Newton Lima, que destacou a importância da conclusão da obra, iniciada há mais de duas décadas. Segundo ele, a entrega representa a finalização de um projeto iniciado ainda no primeiro mandato de Lula.

“Lula entregará este hospital concluído com 212 leitos. Isso acontece 21 anos depois de ele, em seu primeiro mandato, ter participado da implantação do primeiro pilar deste prédio”, afirmou.

Newton também relembrou o histórico da obra, que avançou durante os governos de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, mas enfrentou paralisações ao longo dos anos. Durante a pandemia, a estrutura chegou a ser utilizada como unidade de terapia intensiva (UTI) por razões emergenciais.

De acordo com o ex-prefeito, cerca de R$ 45 milhões foram investidos no hospital por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Estamos concluindo um sonho de 21 anos”, destacou.

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