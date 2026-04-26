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domingo, 26 de abril de 2026
Política

Câmara Municipal realiza ação de conscientização sobre o autismo

26 Abr 2026 - 11h32Por Da redação
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Câmara Municipal realiza ação de conscientização sobre o autismo - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Câmara Municipal promoveu, na sessão desta semana, uma ação simbólica e institucional em apoio à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Vereadores e vereadoras participaram da iniciativa utilizando gravatas e lenços com o símbolo do quebra-cabeça, internacionalmente reconhecido como representação da causa autista.

A mobilização reforça o compromisso do Legislativo com a inclusão, o respeito às diferenças e a construção de políticas públicas mais efetivas voltadas às pessoas com TEA e suas famílias, especialmente as mães atípicas, que enfrentam desafios diários na busca por atendimento, acolhimento e dignidade.

Além do gesto simbólico, foi anunciada a proposta de realização de uma audiência pública para aprofundar o debate sobre o autismo no município. A iniciativa é do vereador Thiago de Jesus, em conjunto com o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, e tem como objetivo reunir especialistas, familiares, profissionais da saúde, da educação e representantes da sociedade civil.

A audiência deverá discutir demandas prioritárias, como ampliação do atendimento especializado, inclusão escolar, capacitação de profissionais e fortalecimento da rede de apoio às famílias.

Segundo os parlamentares, a ação marca um passo importante para transformar a conscientização em medidas concretas. “Mais do que um símbolo, é um compromisso com políticas públicas que garantam inclusão de verdade e uma sociedade mais justa”, destacaram.

Com a iniciativa, a Câmara reafirma seu papel institucional na promoção de pautas sociais relevantes e no incentivo ao diálogo aberto com a população, buscando soluções que atendam às necessidades reais da comunidade.

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