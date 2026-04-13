Câmara de São Carlos entrega título de Cidadão Benemérito a "Serjão Alfaiate da Vila Prado"

Serjão Alfaiate da Vila Prado -

A Câmara Municipal realiza na noite desta segunda-feira, 13 de abril, às 19h, na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha uma sessão solene para a entrega do título de Cidadão Benemérito de São Carlos para Sergio Luis Antônio, conhecido como “Serjão Alfaiate da Vila Prado”.

A concessão do título foi oficializada por decreto legislativo nº 1121 de iniciativa do vereador Ubirajara Teixeira - Bira e aprovado por unanimidade em plenário. A honraria foi atribuída em reconhecimento às inúmeras ações desenvolvidas pelo homenageado para o desenvolvimento de nosso município.

A sessão solene será transmitida ao vivo pelo canal 20 da NET, pelo canal 49.3-TV Aberta Digital, pela Rádio São Carlos FM 107.9, online via Facebook e canal do YouTube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

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