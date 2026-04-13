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segunda, 13 de abril de 2026
Política

Jùlio Cesar propõe programa "Adote um Ponto" em São Carlos

13 Abr 2026 - 15h12Por Da redação
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Jùlio Cesar propõe programa "Adote um Ponto" em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O vereador Jùlio Cesar apresentou, por meio de requerimento, a proposta de criação do programa “Adote um Ponto”, com o objetivo de melhorar a estrutura dos pontos de ônibus em São Carlos.

A iniciativa surge diante da realidade enfrentada por muitos usuários do transporte público, que ainda aguardam ônibus em locais com estrutura precária, contando apenas com mourões ou simples placas de parada, ficando expostos ao sol e à chuva por longos períodos.

Para o parlamentar, essa situação contrasta com o perfil do município. “São Carlos é conhecida como a capital da tecnologia, e manter pontos sem estrutura adequada é um retrocesso”, destacou.

Jùlio Cesar também fez críticas à empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. Segundo ele, apesar de receber milhões em recursos, o serviço oferecido à população ainda deixa a desejar. “É inadmissível que, com tanto recurso envolvido, os usuários continuem enfrentando pontos sem o mínimo de estrutura. É preciso melhorar, respeitar quem depende do transporte público e oferecer um serviço à altura da população”, afirmou.

A proposta prevê a realização de parcerias com empresas da iniciativa privada. Pelo modelo sugerido, as empresas poderiam adotar pontos de ônibus em regiões comerciais, desde que também assumam a implantação e manutenção de estruturas em áreas periféricas da cidade.

Em contrapartida, as empresas teriam autorização para utilizar os espaços dos pontos para divulgação de suas marcas, respeitando as normas estabelecidas pelo município.

O objetivo, segundo Jùlio Cesar, é garantir à população pontos de ônibus mais modernos, com cobertura e estrutura adequada, proporcionando mais conforto e dignidade aos usuários do transporte público.

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