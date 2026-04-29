Mario Casale se encontra com Romeu Zema e fecha apoio

Mário Casale com Romeu Zema: "Ele é um grande quadro e tem tudo para ser o nosso novo presidente da República" - Crédito: divulgação

Candidato a prefeito de São Carlos nas eleições municipais de 2024, o empresário Mário Casale (NOVO) encontrou, nesta terça-feira, 28 de abril, em Ribeirão Preto, na Agrishow, o pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (NOVO). Zema foi eleito governador de Minas Gerais em 2018 e se reelegeu em 2022. Há alguns dias, renunciou ao segundo mandato para poder concorrer às eleições de outubro deste ano.

Casale afirma que Zema visitou alguns dos estandes da 31ª edição da principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, e o espaço da Casale Máquinas e Equipamentos Agrícolas estava entre essas opções.

“Recebemos o Zema na feira com muita alegria. Ele foi um grande governador de Minas Gerais, tanto que foi reeleito. Agora ele parte para este novo desafio. Ele é o maior quadro do nosso partido e temos certeza de que vamos elegê-lo para comandar o país com novas ideias e projetos”, destacou Casale.

Casale não pretende se lançar candidato a deputado estadual ou deputado federal por conta de seu perfil. Ele se coloca como uma liderança do Executivo, que prima por fazer coisas, gerir projetos e objetivos. Ele ressalta que não se vê como um membro de um parlamento.

Casale não ignora o fato de que uma candidatura à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou para a Câmara dos Deputados pode lhe dar visibilidade em 2026 e ajudá-lo a vencer a eleição para prefeito em 2028, mas não tem simpatia nem motivação pessoal para entrar em tal disputa.

Ele agora está trabalhando no Projeto Integração, onde atua na pecuária, em uma fazenda em Água Vermelha, criando gado.

Ele acredita ter apostado no plantio de uma semente de uma nova São Carlos, um novo jeito de fazer política, diferente do que ele chama de fisiologismo da “velha política” do toma lá, dá cá, com distribuição de cargos de confiança em troca de apoio político.

Engenheiro de produção mecânica formado pela USP de São Carlos, Casale afirmou que não há qualquer chance de deixar a política partidária. Ele garante que se manterá atuando na política são-carlense.

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