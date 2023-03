Câmera de segurança flagra assassinato de funcionário do SAAE

Crédito: reprodução

O SCA teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que flagrou o assassinato do funcionário público do SAAE Iebil Garcia Silva, de 41 anos.

O autor do crime é Milton César Magalhães, de 44 anos, operador de máquinas pesadas do SAAE desde 2009. Ele está foragido.

As imagens são fortes e mostram Milton com a máquina na rua Georg Ptak. Ao perceber a aproximação de Iebil, ele avança sobre a motocicleta da vítima que é arremessada contra a calçada.Com a pá dianteira da retroescavadeira o autor atinge Iebil que é arrastado para debaixo do trator.

Ferido, Iebil fica agonizando no meio da rua. Não satisfeito, Milton usa a pá traseira para atingi-lo várias vezes. Em seguida desce e vai até o lado da vítima.

Neste momento surge outro funcionário da autarquia e ele foge. O SAMU foi acionado, porém Iebil morreu antes da chegada do socorro.

A retroescavadeira usada por Milton foi encontrada abandonada em uma avenida no bairro Azulvile. Ele está sendo procurado pela Polícia. Segundo informações, a vítima e o autor estavam se desentendendo há algum tempo.

Qualquer informação sobre o seu paradeiro deve ser repassada para o telefone 190 ou 153.

O vídeo abaixo foi editado e recebeu cortes devido a conter imagens fortes.

NOTA ATUALIZADA DO SAAE

Diferentemente do que foi dito na nota anterior, O SAAE São Carlos esclarece que a morte de um funcionário por outro não ocorreu dentro da unidade da autarquia, mas sim nas imediações, na Rua George Ptak, no Jardim São Paulo. Informações atualizadas dão conta de que o autor do crime esperou a chegada da vítima que estava em uma moto e jogou a retroescavadeira em cima dele. Ele perdeu o controle, bateu em um carro, caiu e foi aí então que o acusado passou com a escavadeira por cima do corpo e fugiu.

O funcionário morto é Iebil Garcia Silva, de 41 anos, motorista do SAAE desde 2009. O funcionário que matou é Milton César Magalhães, de 44 anos, operador de máquinas pesadas do SAAE desde 2009 também. Ele está foragido.

O SAAE esclarece, ainda, que em 2014 foi registrada uma briga entre os dois no estacionamento externo da autarquia. Na ocasião foi aberta uma sindicância interna e os dois foram punidos com 30 dias de suspensão.

A retroescavadeira foi encontrada ainda no começo da manhã pela Guarda Municipal perto da Escola Educativa.

