Operador de máquinas do SAAE que matou colega de trabalho segue foragido

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

O operador de máquinas do SAAE, Milton César Magalhães, de 44 anos, acusado de ter assassinado o colega de trabalho, Iebil Garcia Silva, de 41 anos, na manhã de ontem (22), no Jardim São Paulo, segue foragido.

Informações dão conta que a família de Milton já teria contratado um advogado para representá-lo e a expectativa é que ele se apresente à Polícia Civil para dar suas declarações.

O crime chocou São Carlos e ganhou repercussão nacional devido a forma que foi praticado. Milton usou uma retroescavadeira para matar Iebel.

Segundo a direção do SAAE, em 2014 foi registrada uma briga entre os dois no estacionamento externo da autarquia. Na ocasião foi aberta uma sindicância interna e os dois foram punidos com 30 dias de suspensão.

O corpo de Iebel foi transladado para o estado de Minas Gerais, onde será sepultado nesta quinta-feira (23).

Leia Também