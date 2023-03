Morre motorista de ônibus envolvido em acidente no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Paulo Roberto Marques Vieira Filho, 51, que passou mal enquanto dirigia um ônibus da Viação Paraty, e colidiu contra um imóvel, faleceu na noite de ontem (30), na Santa Casa de São Carlos.

O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (29), no cruzamento das ruas Eliseu Afonso dos Santos e Luís Ollay, no bairro Cidade Aracy. Antes da colisão, o veículo atingiu o jovem Noanderson Alencar Silva, de 19 anos, que acabou prensado contra a parede do comércio. Ele também não resistiu.

Segundo uma mulher que estava dentro do ônibus, ela viu quando o motorista desmaiou e tentou acordá-lo, mas sem sucesso.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do motorista.

