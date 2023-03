Corpo de jovem que morreu prensado por ônibus da Paraty será levado para a Bahia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O corpo do jovem Noanderson Alencar Silva, de 19 anos, que morreu na noite de ontem (29), após ser prensado por um ônibus da empresa Paraty, no bairro Cidade Aracy, será trasladado para o estado da Bahia. Ele era natural da cidade de Jacobina. A informação foi confirmada pela Nova Funerária, responsável pelo transporte.

Segundo uma mulher que estava no ônibus junto com os dois filhos, o motorista teria sofrido um desmaio pouco antes de perder o controle da direção no cruzamento das ruas Eliseu Afonso dos Santos e Luís Ollay. Ela ainda tentou acordá-lo, mas sem sucesso.

O motorista do ônibus, identificado como Paulo Robero Marques Vieira Filho, 51, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos.

