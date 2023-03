Ônibus desgovernado atropela e mata uma pessoa no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Uma pessoa morreu atropelada por um ônibus desgovernado na noite desta quarta-feira (29), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo as informações, o motorista do coletivo teria passado mal enquanto dirigia pela rua Eliseu Afonso dos Santos e no cruzamento com a Luís Ollay, o veículo atingiu um jovem de 19 anos que acabou prensado contra um salão comercial. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o motorista do ônibus foi socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e encaminhado até a Santa Casa.

Segundo declarações de uma monitora que estava com os dois filhos dentro do ônibus, o motorista teria sofrido um desmaio. Ela e as crianças sofreram apenas ferimentos leves e não necessitaram de socorro médico.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar e a perícia já foi acionada.

A Polícia Civil acompanha o caso.

