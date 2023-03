Identificado jovem que morreu prensado por ônibus no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado o jovem que morreu prensado por um ônibus desgovernado na noite desta quarta-feira (29), no bairro Cidade Aracy II.

Inicialmente foi dito pelas autoridades que se tratava de um adolescente, mas na verdade a vítima é Noanderson Alencar Silva, de 19 anos, que estava em frente a um salão comercial, quando foi atingido pelo coletivo. Ele morreu na hora. A morte do jovem causa comoção no bairro.

Segundo uma mulher que estava no ônibus junto com os dois filhos, o motorista teria sofrido um desmaio pouco antes de perder o controle da direção no cruzamento das ruas Eliseu Afonso dos Santos e Luís Ollay.

O condutor do veículo foi socorrido pelo Samu em estado grave.

