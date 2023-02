DIG tenta prender assassinos de policial civil em São Carlos

Gabriel Jorge Thomé foi morto após trocar tiros com traficantes - Crédito: Maycon Maximino

Sob forte esquema policial foi transferido na última sexta-feira (10), para um presídio no interior de São Paulo, Willian Pereira Lopes, 28. Ele foi preso por associação para o tráfico de drogas após o assassinato do policial civil Gabriel Jorge Thomé, 40, que aconteceu no último dia 6, no Jardim Zavaglia.

Willian se identificou aos policiais militares que efetuaram sua prisão como informante da Polícia e disse que veio de São Paulo junto com o agente da polícia civil e mais outros três policiais para intermediar a negociação de 10 quilos de cocaína, porém os traficantes desconfiaram de Gabriel. Houve troca de tiros e o policial acabou levando a pior.

Willian também teria dito o nome dos outros três policiais envolvidos. Segundo publicação do portal Uol nesta segunda-feira (13), um destes policiais acabou sendo identificado pela corregedoria da Polícia Civil. Ele trabalha no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e teve que entregar a carteira funcional e a arma da corporação. Em seguida foi levado para um presídio especial.

Ainda segundo a coluna assinada por Josmar Jozinho, o policial de 34 anos investigava crimes envolvendo o alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em paralelo a investigação realizada pela corregedoria da Polícia Civil, a DIG de São Carlos tenta prender os três envolvidos na morte do policial. Os dois homens e uma mulher já foram identificados, porém seguem foragidos. A equipe do delegado João Fernando Baptista também tenta descobrir o paradeiro da arma que era usada pelo agente policial.

