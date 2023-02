Homem que estava com policial afirma que grupo veio até São Carlos negociar 10 kg de cocaína

SIGA O SCA NO

Movimentação policial na rua onde ocorreu o crime - Crédito: arquivo

O homem que foi detido pela Polícia Militar na noite de ontem e que estaria com o policial civil que foi morto a tiros no Jardim Zavaglia contou em depoimento que eles vieram para São Carlos para participar de uma negociação de 10 quilos de cocaína com um traficante local.

Aos PMs, W.P.L. se apresentou como informante da Polícia. Ele relatou que veio de São Paulo, junto com o agente policial G.J.T., e outros três indivíduos que também se diziam ser policiais civis, os quais ele conhece apenas pelos apelidos ou prenomes. O grupo chegou na cidade em dois veículos.

Assim que chegou no Jardim Zavaglia, o grupo se dividiu, sendo que W.P.L. e a vítima se deslocaram para a casa dos traficantes, enquanto que os demais ficaram a cerca de dois quarteirões de distância.

Durante a suposta negociação da droga, W.P.L. percebeu que os dois traficantes que o atenderam estavam armados. Ele alega que um dos homens fez uma ligação para a esposa e pouco tempo depois ela teria chegado em um HB20 trazendo o entorpecente.

Ainda segundo os relatos de W.P.L., neste momento um dos acusados que estava no interior da casa saiu armado com um revólver .357 Magnun e apontou para o policial civil.

Neste instante W.P.L. e G.J.T. teriam tentado verbalizar com os dois traficantes.

Na sequência, o policial conseguiu sair do carro, sacou sua arma e deu voz de prisão aos dois homens, porém um dos criminosos efetuou dois disparos que acertaram o tórax e o abdômen do agente policial.

Equipe do Samu ao lado do corpo do policial.

O policial ainda revidou, efetuando vários disparos contra a dupla e segundo informações, um dos tiros teria acertado a perna de um deles.

W.P.L. contou que neste momento ele fugiu rua abaixo, enquanto que os traficantes foram em direção oposta. W.P.L. foi detido pela Polícia Militar tentando fugir por uma rua de terra.

Após tomar ciência dos fatos, a equipe de investigadores da DIG entrou na casa onde estavam os acusados e encontraram um tablete de crack, além de documentos pessoais e objetos utilizados para embalo e manuseio de entorpecentes.

Do lado de fora da residência estava o veículo da vítima, um VW/UP, com o vidro da porta dianteira danificado por um dos tiros. Dentro estava o celular do policial que foi apreendido para investigações.

Na rua também estavam dois veículos Hyundai HB20, que seriam de propriedade da suposta esposa de um dos traficantes. Em uma casa que pertenceria a ela, no bairro Antenor Garcia, os policiais da DIG apreenderam uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .357, além de objetos utilizados para o comércio de drogas.

A equipe da DIG apresentou para W.P.L. a fotografia dos homens que teriam participado da execução do policial e ele o reconheceu. Os dois e a mulher estão sendo procurados pela Polícia.

Por fim, W.P.L. acabou sendo autuado em flagrante pela DIG pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Ele foi recolhido ao Centro de Triagem.

O corpo do policial será sepultado no final da tarde desta terça-feira (7). Ele deixa a esposa e quatro filhas.

O caso segue sendo investigado pela DIG e pela corregedoria da Polícia Civil.

