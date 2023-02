Veja o que se sabe sobre a morte de policial civil no Jardim Zavaglia

Crédito: Maycon Maximino

O caso do policial civil Gabriel Jorge Thome, 40, morto a tiros no começo da noite de ontem (6), no Jardim Zavaglia, terminou com um homem preso pelo crime de associação ao tráfico de drogas, armas e drogas apreendidas.

Segundo informações, policiais militares da patrulha rural foram acionados na rua Dr. Antônio Pereira de Moraes, onde um individuo havia sido atingido por tiros e estava sem vida.

Em patrulhamento por uma estrada de terra na região do bairro Eduardo Abdelnur, a equipe avistou um homem correndo. Ele foi abordado e questionado a respeito do homicídio, relatou que seria informante da Polícia, conhecido na gíria policial como "ganso", e que veio de São Paulo junto com três policiais civis que pretendiam realizar uma grande apreensão de drogas na cidade.

Ainda segundo o rapaz, no bairro Jardim Zavaglia os policiais se dividiram. Ele e Gabriel ficaram no local do crime, momento em que teria ocorrido uma discussão com traficantes armados que atiraram quando o policial sacou a arma.

O SAMU foi acionado, mas Gabriel morreu antes da chegada do socorro.

Também esteve no local o delegado seccional Dejair Rodrigues, juntamente com os seus policiais que iniciaram as investigações do fato.

Três carros foram apreendidos, sendo um VW/UP da vítima e dois Hyundai HB20 envolvidos no crime. Dois dos veículos foram atingidos por tiros.

Os dois HB20 pertencem a uma mulher, que seria esposa de um homem que teria sido reconhecido pelo “ganso” como sendo o autor do homicídio. O casal e mais um homem que estaria envolvido no crime estão foragidos.

Na casa da mulher, a DIG encontrou duas armas registradas, dinheiro e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Ao final da ocorrência que foi registrada na DIG, o homem que seria informante da polícia e que veio de São Paulo junto com o policial civil, acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

