UFSCar abre inscriÃ§Ãµes para vagas remanescentes do SiSU 2026

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A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da UFSCar publicou nesta segunda-feira, 30/3, o edital complementar de vagas restantes do SiSU 2026. As inscrições vão do dia 31 de março até o dia 2 de abril no Portal Sagui, através do link https://sistemas.ufscar.br/sagui/portal.

Podem concorrer às vagas restantes pessoas que tenham feito uma das últimas cinco edições do ENEM e que não estejam concorrendo ao SISU 2026. Acesse o edital completo em www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/sisu/vagas-restantes.

Lembrando que NÃO PODEM CONCORRER neste edital complementar pessoas candidatas que requereram matrícula na 3ª chamada do Edital ProGrad nº 001/2026; pessoas que permanecem na lista de espera para 4ª chamada do SISU 2026 até a data de publicação deste edital; e estudantes com matrícula ativa (RA) na UFSCar na data de publicação deste edital.

Se ainda restarem dúvidas, entre em contato via Central de Atendimento do SiSU 2026 pelo endereço https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/atendimento.

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