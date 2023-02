Policial civil assassinado no Zavaglia será sepultado na capital

Gabriel foi morto na calçada. - Crédito: Maycon Maximino

O corpo do policial civil Gabriel Jorge Thomé, de 40 anos, executado a tiros no começo da noite de ontem (6), no Jardim Zavaglia, em São Carlos, será sepultado às 16h desta terça-feira (7), no Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo. Ele deixa a esposa e quatro filhas.

Segundo informações, Gabriel teria vindo da capital até São Carlos acompanhado de outros dois policiais e também um amigo, que seria informante da Polícia. Ele teria ido até o bairro Jardim Zavaglia, onde supostamente deveria ser realizada uma apreensão de entorpecentes, porém, houve uma discussão com traficantes e acabou baleado e morto na rua Dr. Antônio Pereira de Moraes.

Uma mulher e dois homens suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados pela DIG e estão foragidos.

Na casa da mulher os policiais apreenderam duas armas, dinheiro, drogas e objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Já o amigo do policial acabou abordado pela PM enquanto fugia por uma estrada de terra. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de drogas e está preso no Centro de Triagem.

